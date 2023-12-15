Виктория Бекхэм похвасталась своим секси-"электриком" Дэвидом в белых трусах на полу

Британская дизайнер Виктория Бекхэм поделилась горячим контентом со своими подписчиками в Instagram.

Артистка разместила кадр, на котором запечатлен ее муж Дэвид Бекхэм в довольно необычном наряде, как для фото в профиле жены, и за нестандартным как для экс-футболиста занятием.

На фотографии Бекхэм изображен на полу, при чем он лежит в одних белых трусах и сосредоточенно пытается починить телевизор:

"Приехал электрик починить телевизор. Добро пожаловать!" – написала под фото Виктория и сопроводила свой текст смайлом.

Виктория поделилась интересным фото мужа Дэвида / Фото: instagram.com/victoriabeckham

В свою очередь, поклонники не заставили дизайнера долго ждать своих остроумных комментариев:

Спасибо Виктория, но нам этого мало

Какие интересные в семье Бекхэмов ролевые игры, теперь мы знаем о вас больше

Я бы тоже была не против, если бы ко мне пришел такой электрик

Это просто искусство чистой воды!

Напомним, всего несколько месяцев назад вышел откровенный проект о Дэвиде Бекхэме. В нем, в частности, затронули темы измены Дэвида жене Виктории. Вскоре после этого экс-любовница бывшего футболиста рассказала, что он умудрился тогда изменить дапже ей.

Но, похоже, Дэвиду и Виктории Бекхэм удалось и этот кризис преодолеть и они дальше наслаждаются друг другом, что активно демонстрируют фанам в соцсети.

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