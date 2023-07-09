Виктория Бекхэм показала, как роскошно отпраздновала 12-летие дочери в модном ресторане в Лондоне

Дизайнер Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм 10 июля отпразднуют день рождения своей дочери Харпер Севен Бекхэм.

Впрочем, звездные родители не стали ждать еще несколько дней и устроили препати для девочки 8 июля. Бекхемы организовали поход в роскошный ресторан Prada Caffe в Лондоне только семьей.

Об этом Виктория рассказала на странице в Instagram. Так, на вечеринке присутствовали Виктория Бекхэм, виновница торжества Харпер, ее отец Дэвид Бекхэм, и трое братьев – 24-летний Бруклин, 20-летний Ромео и 18-летний Круз.

Дэвид Бекхэм с дочерью / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Виктория Бекхэм с дочерью / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Виктория и Дэвид Бекхэм устроили препати в честь 12-летия дочери / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Виктория и Дэвид Бекхэм устроили препати в честь 12-летия дочери / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Виктория и Дэвид Бекхэм устроили препати в честь 12-летия дочери / Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Харпер Севен – 12 лет (почти)! Вечеринка в Prada Caffe для Харпер Севен! Шик!" – подписала фотографии с вечеринки звездная мама.

Дочь Виктории и Дэвида Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Виктория и Дэвид Бекхэм устроили препати в честь 12-летия дочери / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Напомним, 4 июля Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали 24-ю годовщину брака. По этому случаю звездные супруги поздравили друг друга в Сети архивными фото и видео с их романтической свадьбы в ирландском замке Латтрелстоун.

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