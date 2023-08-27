Виктория Бекхэм показала нежные поцелуи с мужчиной на фоне заката на море

Британская дизайнер Виктория Бекхэм очаровала новыми кадрами со своим мужем-футболистом Дэвидом.

Экс-солистка Spice Girls показала, как проводит время вместе с любимым и детьми во время поездки в Хорватию. Звездная семья насладилась отдыхом на море и прогулкой по яхте.

На одном из фото Виктория продемонстрировала нежный поцелуй с Дэвидом на фоне моря на закате.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Также знаменитость показала своих детей – дочь Харпер и сына Круза. Дочь пары позировала в объятиях отца и рядом с мамой, а сын взял в руки гитару и развлек всех своей игрой. А также вместе они весело прыгали с яхты прямо в море.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Семейное время — это все. Счастливых выходных, целую всех нас. Я люблю вас, Дэвид, Гарпер и Круз. Скучаю по вами, Бруклине и Ромео", — написала Виктория.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Фото: instagram.com/victoriabeckham

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