Виктория Бекхэм показала редкие семейные фото с родителями и озадачила фанатов

Сегодня, 14 мая, семья экс-солистки Spice Girls и дизайнера Виктории Бекхэм празднует День матери.

По случаю праздника знаменитость опубликовала семейные фото. На снимках Виктория показала, как с мамой, папой и мужем праздновала День матери в ресторане. Также дизайнер адресовала в Instagram родному человеку – Жаклин Адамс – теплые слова с поздравлениями.

Виктория Бекхэм с мужем и родителями / Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Семейное время – это наше все! Я очень тебя люблю, Жаклин Адамс. Поздравляю всех, кто празднует День матери!" – написала Виктория.

Виктория Бекхэм с родителями / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Однако в Сети на дизайнера посыпался шквал критики. Поклонники упрекнули Бекхэм, что в Великобритании, откуда она родом, празднуют День матери в марте. Также недовольные фанаты поинтересовались, а где же мама ее мужа: "Где мама Дэвида Бекхэма?", "Сегодня не День матери", "День матери был в марте! Хотя извиняюсь, я забыла, что вы теперь "американка".

Муж и мама Виктории Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Виктория никак не отреагировала на гневные комментарии хейтеров. Вместо этого она радостно приняла поздравление с Днем матери от мужа Дэвида: "Счастливого Дня матери невероятной маме и всем мамочкам мира".

Виктория Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Напомним, трогательно с Днем матери поздравила маму украинская певица Настя Каменских. Артистка показала редкое фото с Лидией Петровной и ошеломила ее молодым видом.

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