Виктория Бекхэм порадовала веселыми семейными фотографиями с детьми и невесткой

Дизайнер и экс-солистка Space Girls Виктория Бекхэм показала, как они с мужем Дэвидом и детьми провели время вместе.

Семья не часто имеет возможность собраться вместе, ведь средние сыновья пары учатся, а старший Бруклин Бекхэм живет с женой Николаем Пельтцом в США. Поэтому при первой возможности семья отправилась на отдых.

Семейные выходные Бекхэмы решили провести по городу и летней теплой погоде на природе с барбекю и коктейлями. Счастливыми кадрами с родными Виктория поделилась на своей странице в Instagram.

Виктория Бекхэм с сыном / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Дети Виктории и Дэвида Бекхэмов / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Фаны увидели редкие фото, на которых дизайнер не скрывает свой веселый смех. Хотя обычно Виктория выглядит очень сдержанно на фото и подписчика шутят, что она не умеет смеяться.

"Мы очень много смеялись!", – написала Виктория.

Виктория и Дэвид Бекхэмы / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Бруклин Бекхэм с женой и сестрой Гарпер / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Позировала Бекхэм и с невесткой Николой Пельтц, с которой еще недавно, по слухам, у них были очень напряженные отношения. Однако, похоже, о прошлых образах они уже давно забыли.

Виктория Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Напомним, что недавно Виктория Бекхэм также развеяла слухи о конфликте с невесткой на милом фото вместе.

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