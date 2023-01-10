Виктория Бекхэм поздравила невестку с днем рождения и нарвалась на критику от фанатов

Дизайнер Виктория Бекхэм нарвалась на критику поклонников после того, как публично поздравила невестку Николу Пельтц с днем рождения.

На своей странице в Instagram Бекхэм поделилась фотографией с женой сына Бруклина. На фотографии они сидели за столом и над чем-то смеялись.

"С днем рождения, Никола! Надеюсь, у тебя будет отличный день", — написала Бекхэм и добавила эмоджи в виде красного сердца.

Виктория Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Впрочем, поклонникам дизайнера показалось, что приветствие от нее к невестке было совсем неискренним. По мнению фанатов, Виктория могла чем-то разбавить такое "сухое" сообщение и добавить лучшее фото с Николой. Также фаны не заметили в конце поста традиционную фразу от Бекхэм, которую она всегда адресует родным "Целую, ВБ".

Самое сухое сообщение на день рождения, которое можно вообразить!

Серьезно, не было лучшего фото?

Оу, а где же "Целую, ВБ"?

Очень "сердечные и креативные" пожелания ко дню рождения.

Отметим, что сама Никола также отреагировала на поздравление свекрови и написала в комментариях "Большое спасибо!" с красными сердечками.

О напряженных отношениях между звездной свекровью и невесткой ходили еще до свадьбы Бруклина, а после церемонии, говорят, Виктория вообще избегает общения с Николой. Более того, ходили слухи, что на свадьбе сына Бекхэма дизайнер довела Пельтц до слез.

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