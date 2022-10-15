Виктория Бекхэм призналась, почему удалила тату с инициалами мужа на фоне слухов о разводе

Певица и модельер Виктория Бекхэм откровенно прокомментировала слухи о разводе с футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Новости о проблемах в звездной паре стали активно распространяться в Сети после того, как экс-солистка Spice Girls удалила татуировку с именем мужа. Долгое время на левом запястье звезды были изображены инициалы Дэвида.

Одно время Виктория никак не комментировала свой поступок, однако в интервью Today все же рассказала, почему решилась на такой шаг.

"Я уже давно имею эти татуировки, они не были особенно аккуратными. У моего мужа так много хороших тату, дети тоже делают, и они очень хорошие. Они были созданы феноменальными мастерами. А мои были немного толстыми, немного кровоточили и просто не имели такого красивого вида. Но в СМИ уже появились догадки, что я ухожу от мужа", — сказала Виктория.

Фото: instagram.com/davidbeckham

Напомним, что недавно в СМИ также обсуждали еще один скандал в семье Бекхэмов. Инсайдеры рассказали о том, как Виктория довела до слез свою невестку Николу Пельтц прямо посреди свадьбы.

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