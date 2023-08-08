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Виктория Бекхэм с мужем поразвлекалась в компании друзей на озере в Канаде

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
630
Время на прочтение
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Виктория Бекхэм с мужем поразвлекалась в компании друзей на озере в Канаде

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Звездная семья хорошо провела время.

Дизайнер и экс-солистка группы SpiceGirls Виктория Бекхэм показала, как весело провела выходные со своей семьей.

Вместе со своим мужем, британским футболистом Дэвидом Бекхэмом, сыном Крузом и дочерью Харпер звезда отправилась на отдых на озере Мускока в Канаде.

Знаменитая семья избрала активный вид отдыха. В компании друзей Бекхэм катались на лодке по озеру, а также попробовали свои силы в водных видах спорта. Фотографиями отдыха Виктория поделилась на своей странице в Instagram.

"Самые прекрасные несколько дней в Мускоке с прекрасными друзьями", — подписала фото с отдыха Бекхэм.

© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

На первом фото счастливая Виктория позировала в объятиях своего мужа на яхте, а затем Дэвид сделал веселое селфи с их дочерью.

© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

На отдыхе Виктория даже сумела удивить своих поклонников. На одной из фотографий знаменитость показала, как умело умеет стоять на водных лыжах. При этом она выглядела просто идеально.

"Да, это я и водные лыжи", – пошутила под фото Виктория.

© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

В комментариях поклонники звездной семьи отметили, что были удивлены, что сдержанная и элегантная Виктория в повседневной жизни выбирает такие развлечения.

  • Кто еще выглядит так шикарно на водных лыжах?
  • Вау! Это действительно Виктория?
  • Мне тоже нужно выглядеть так на водных лыжах!
  • Мой мозг не может воспринимать Posh Spice во время отдыха в Онтарио!
  • Очень неожиданно видеть вас здесь!

18-летний сын Бекхэмов также продемонстрировал отличную физическую форму, катаясь на доске посреди озера.

© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Напомним, ранее Дэвид Бекхэм развеселил Сеть совместным фото с Гарпером. Неожиданно дочь делала футболисту макияж косметикой мамы.

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Дата публикации
Просмотры
630
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