Виктория Бекхэм с мужем поразвлекалась в компании друзей на озере в Канаде

Звездная семья хорошо провела время.
Дизайнер и экс-солистка группы SpiceGirls Виктория Бекхэм показала, как весело провела выходные со своей семьей.
Вместе со своим мужем, британским футболистом Дэвидом Бекхэмом, сыном Крузом и дочерью Харпер звезда отправилась на отдых на озере Мускока в Канаде.
Знаменитая семья избрала активный вид отдыха. В компании друзей Бекхэм катались на лодке по озеру, а также попробовали свои силы в водных видах спорта. Фотографиями отдыха Виктория поделилась на своей странице в Instagram.
"Самые прекрасные несколько дней в Мускоке с прекрасными друзьями", — подписала фото с отдыха Бекхэм.
На первом фото счастливая Виктория позировала в объятиях своего мужа на яхте, а затем Дэвид сделал веселое селфи с их дочерью.
На отдыхе Виктория даже сумела удивить своих поклонников. На одной из фотографий знаменитость показала, как умело умеет стоять на водных лыжах. При этом она выглядела просто идеально.
"Да, это я и водные лыжи", – пошутила под фото Виктория.
В комментариях поклонники звездной семьи отметили, что были удивлены, что сдержанная и элегантная Виктория в повседневной жизни выбирает такие развлечения.
- Кто еще выглядит так шикарно на водных лыжах?
- Вау! Это действительно Виктория?
- Мне тоже нужно выглядеть так на водных лыжах!
- Мой мозг не может воспринимать Posh Spice во время отдыха в Онтарио!
- Очень неожиданно видеть вас здесь!
18-летний сын Бекхэмов также продемонстрировал отличную физическую форму, катаясь на доске посреди озера.
Напомним, ранее Дэвид Бекхэм развеселил Сеть совместным фото с Гарпером. Неожиданно дочь делала футболисту макияж косметикой мамы.
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