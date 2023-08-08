Виктория Бекхэм с мужем поразвлекалась в компании друзей на озере в Канаде

Звездная семья хорошо провела время.

Дизайнер и экс-солистка группы SpiceGirls Виктория Бекхэм показала, как весело провела выходные со своей семьей.

Вместе со своим мужем, британским футболистом Дэвидом Бекхэмом, сыном Крузом и дочерью Харпер звезда отправилась на отдых на озере Мускока в Канаде.

Знаменитая семья избрала активный вид отдыха. В компании друзей Бекхэм катались на лодке по озеру, а также попробовали свои силы в водных видах спорта. Фотографиями отдыха Виктория поделилась на своей странице в Instagram.

"Самые прекрасные несколько дней в Мускоке с прекрасными друзьями", — подписала фото с отдыха Бекхэм.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

На первом фото счастливая Виктория позировала в объятиях своего мужа на яхте, а затем Дэвид сделал веселое селфи с их дочерью.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

На отдыхе Виктория даже сумела удивить своих поклонников. На одной из фотографий знаменитость показала, как умело умеет стоять на водных лыжах. При этом она выглядела просто идеально.

"Да, это я и водные лыжи", – пошутила под фото Виктория.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

В комментариях поклонники звездной семьи отметили, что были удивлены, что сдержанная и элегантная Виктория в повседневной жизни выбирает такие развлечения.

Кто еще выглядит так шикарно на водных лыжах?

Вау! Это действительно Виктория?

Мне тоже нужно выглядеть так на водных лыжах!

Мой мозг не может воспринимать Posh Spice во время отдыха в Онтарио!

Очень неожиданно видеть вас здесь!

18-летний сын Бекхэмов также продемонстрировал отличную физическую форму, катаясь на доске посреди озера.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Напомним, ранее Дэвид Бекхэм развеселил Сеть совместным фото с Гарпером. Неожиданно дочь делала футболисту макияж косметикой мамы.

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