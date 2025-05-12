Виктория Бекхэм скандалит с невесткой: она называет Пельтц "гадюкой", а та насмехается над возрастом свекрови

Виктория и Дэвид Бекхэмы с невесткой и старшим сыном

Реклама

У британской певицы и дизайнера Виктории Бекхэм возник серьезный конфликт с супругой старшего сына – невесткой Николой Пельтц.

По крайней, мере именно так утверждает инсайдер. Не секрет, что в семье, которая славилась своими крепкими отношениями, сейчас проблемы. Особенно это стало очевидно после того, как Бруклин проигнорировал юбилей отца Дэвида, хотя и находился в Лондоне и был приглашен.

Сейчас инсайдер раскрыл Daily Mail подробности их недоразумений в семье. Причина тому – конфликт Виктории Бекхэм с невесткой Николой Пельтц. Инсайдер утверждает, что жена Бруклина – очень похожа на его мать. В частности, Никола – сильная женщина и хочет создать собственный семейный бренд, а для этого нужно, чтобы муж отдалился от Бекхэмов. Виктория близким друзьями якобы говорит, что чувствует себя преданной собственным сыном, и называет Николу "гадюкой".

Реклама

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press

"Виктория довольно открыто рассказывает своим близким друзьям о том, какая гадюка Никола и как она чувствует себя преданной Бруклином. Все сводится к отношениям между Викторией Бекхэм и Николой. В определенном смысле Бруклин женился на своей матери в Николе. Никола — очень сильная женщина, и она хочет создать в семье", - уверяет инсайдер.

Источник рассказал, что долгое время мир в семье поддерживал Дэвид Бекхэм, но уже и это якобы не в его силах. По словам инсайдера, Никола Пельтц главная в их отношениях с Бруклином и достигла того, что изолировала его от родных.

"Дэвид был большим миротворцем в семье и пытался все исправить, но теперь он опустил руки. Создается впечатление, что Никола изолировала его от всех. Никола очень уверена в себе - гораздо больше, чем Виктория - и она главная в отношениях. Виктория не главная в доме Бекхэмов, все вращается вокруг Дэвида", - говорится в сообщении инсайдера.

Виктория и Дэвид Бекхэмы с сыном Бруклином / © instagram.com/victoriabeckham

Также источник рассказал и о других конфликтах. В частности, у Виктории Бекхэм ироническое чувство юмора и она прекрасно умеет критиковать. Никола якобы не умалчивает в таких ситуациях. Она делает язвительные комментарии о возрасте свекрови, тем самым насмехаясь над ней. Инсайдер говорит, что Виктория это просто ненавидит.

Реклама

"У Виктории убийственный юмор и она очень хорошо умеет критиковать. Но Никола не смешная и не умеет иронизировать. Похоже, это привело к тому, что Никола начала делать много комментариев вроде "когда мне исполнится 50" или "я все время забываю, что вы были в 1980-х". Конечно, Виктория это ненавидит", - добавил источник.

Напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц уже три года живут в официальном браке. Недавно супруги праздновали годовщину. Бруклин, конечно, публично поздравил жену и показывал невиданные фото с их свадьбы.