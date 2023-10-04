Виктория Бекхэм со слезами на глазах впервые прокомментировала измену Дэвида с помощницей: фото любовницы

Жена экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, дизайнер Виктория Бекхэм впервые прокомментировала измену мужа с его помощницей Ребеккой Лус.

Минувшим вечером семья Бекхэмов в Лондоне посетила премьеру четырехсерийного документального фильма Netflix под названием "Бекхэм", в котором говорится о жизни и карьере спортсмена. В частности, в этой документалке затронули и непростую для Бекхэмов тему вероятной измены Дэвида с его ассистенткой Ребеккой Лус, которая случилась в 2003 году, пишет DailyMail.

И хотя сам Бекхэм напрямую не подтвердил факт интрижки, тем не менее, по словам Виктории, это был "самый тяжелый период в ее жизни" и ей "казалось, что весь мир настроен против нее". Дэвид и Ребекка сблизились, когда футболист находился в Испании и играл за "Реал Мадрид". В то время Виктория с двумя маленькими сыновьями Бруклином и Ромео осталась в Лондоне.

Любовница Дэвида Бекхэма Ребекка Лус / Фото: Getty Images

По словам Дэвида, в Испании он чувствовал себя одиноко и ему было нелегко:

"Когда я впервые переехал в Испанию, это было сложно, потому что я был частью клуба и семьи на протяжении всей своей карьеры, с 15 до 27 лет. Меня продали сразу, а в следующую минуту я в городе, я не говорю на этом языке. Что еще важнее, рядом не было моей семьи", – рассказал Дэвид.

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм, 2003 год / Фото: Getty Images

В свою очередь, Виктория едва сдерживая слезы, призналась, что тогда чувствовала, будто весь мир против них:

"Это был самый тяжелый период для нас. Вот в чем дело, мы были друг против друга, если быть совсем честным. До Мадрида иногда было такое ощущение, что мы против всех других, но мы были вместе, мы были связаны, мы были друг у друга. Но когда мы были в Испании, было ощущение, будто и друг друга у нас нет. И это грустно. Я даже передать вам не могу, насколько это было тяжело. И как это повлияло на меня", – откровенно рассказала Виктория Бекхэм.

Любовница Дэвида Бекхэма Ребекка Лус / Фото: Getty Images

Отвечая на вопрос, как выжил их брак, Дэвид рассказал, как он боялся играть в футбол, тогда как его жена изо всех сил пыталась найти выход из кризиса.

"Честно говоря, я не знаю, как мы это пережили. Виктория для меня все, видеть ее боль было невероятно тяжело, но мы бойцы и тогда нам нужно было бороться друг за друга, нам нужно было бороться за нашу семью. И то, что мы имели, стоило того, чтобы за него бороться. Бывали дни, когда я просыпался и думал: "Как я пойду на работу? Как я собираюсь выйти на тренировочное поле? Как я буду выглядеть, словно все хорошо? Каждый день, когда я открывал глаза, мне становилось физически плохо: "Как мне это сделать?" – поделился Бекхэм, как ему тоже было непросто.

Виктория Бекхэм с сыном Ромео и Ребекка Лус в Мадриде, 2003 год / Фото: Getty Images

Наконец, чтобы спасти брак Виктория Бекхэм, приняла решение из Лондона переехать в Мадрид. А впоследствии стало известно, что пара ждет третьего сына, Круза.

Виктория Бекхэм назвала время, проведенное в Мадриде, "кошмаром" и "настоящим цирком".

Отметим, что по итогу Дэвиду и Виктории Бекхэм удалось спасти брак, у них четверо детей, а в июле 2024 года супруги отпразднуют 25-летие своего брака.

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