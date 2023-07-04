Виктория Бекхэм в 24 годовщину брака с мужем восхитила кадрами с их свадьбы

Пара сыграла свадьбу 4 июля 1999 года.
В семье дизайнера и экс-солитски Spice Girls Виктории Бекхэм праздник. Артистка празднует 24 годовщину бракосочетания со своим мужем, футболистом Дэвидом.
По случаю праздника Виктория опубликовала в Instagram архивный ролик, сделанный в день их свадьбы, которая состоялась 4 июля 1999 года. На видео парочка в лиловом наряде разрезала праздничный торт.
"04.07.1999. 24 года назад. Я безгранично люблю тебя, Дэвид", — обратилась к мужу дизайнер.
Также знаменитость показала, как они с возлюбленным проводят время. Виктория отметила, что прошло столько лет, а они с мужем до сих пор мило держатся за руки и весело развлекаются в компании друг друга.
"Я все еще держу тебя за руку и все еще смеюсь с тобой (а не только над тобой). Я так тебя люблю", — поделилась знаменитость.
Дэвид Бекхэм тоже не остался в стороне и посвятил жене пост в Instagram. Футболист опубликовал их архивное фото и в шутку назвал Викторию "партнершей по потреблению алкоголя".
"В этот день 04.07.1999. 24 года и дальше! Лучшей жене, мамочке и партнерше по алкоголю (большинство времени). С годовщиной, я так тебя люблю", — написал Дэвид.
Напомним, недавно в семье голливудского актера Алека Болдуина был праздник. Они с супругой праздновали годовщину брака. По случаю праздника возлюбленная актера поздравила его пикантным фото.
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