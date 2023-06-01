Виктория Бекхэм восхитила кадрами с детьми и развеяла слухи о конфликте с невесткой Пельтц

Дизайнер показала, как проводит время с семьей.

Экс-солистка Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм показала милое фото с мужем и детьми, а также развеяла слухи о конфликте с невесткой Николой Пельтц.

Семейным снимком знаменитость поделилась в Instagram. Виктория опубликовала фото, на котором были запечатлены ее муж Дэвид, сыновья Бруклин и Круз, дочь Харпер и невестка Никола Пельтц. Как отметила дизайнер, наконец-то все семейство в сборе, правда, не хватало только среднего наследника Бекхэмов – Ромео.

"Снова все вместе! Люблю вас всех! Ромео, тебя не хватает", — отметила Виктория.

Виктория Бекхэм с семьей / Фото: instagram.com/victoriabeckham

В комментариях под постом жена Бруклина, Никола, оставила смайлики в виде красных сердец. В частности, семейство Бекхэмов окончательно развеяло слухи, что дизайнер не ладит со своей невесткой.

Напомним, слухи о конфликте Виктории с Николой возникли после свадьбы Бруклина. Якобы дизайнер спорила с невесткой во время подготовки к торжественной церемонии. А на свадьбе Виктория довела Николу до слез, украв песню молодоженов, под которую они должны были танцевать свадебный танец.

Читайте также: