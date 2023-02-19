Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Виктория Бекхэм восхитила кадрами с мужем и детьми на фоне заснеженных Альп

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1288
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Виктория Бекхэм восхитила кадрами с мужем и детьми на фоне заснеженных Альп

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Звездная семья отправилась на горнолыжный курорт.

Дизайнер и экс-солистка Space Girls Виктория Бекхэм вместе с мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом и детьми насладилась отдыхом в горах.

Известная семья отправилась в семейный уик-энд и выбрала для этого горнолыжный курорт на склонах Альп. Совместными фотографиями по отдыху Виктория поделилась в своем Instagram.

© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

На солнечных фото дизайнер позировала рядом со своим мужем на фоне гор и в городском ресторанчике прямо среди заснеженного пейзажа. Для активного отдыха Виктория выбрала подходящий образ – черную куртку, лыжные брюки и ботинки. Также звезда примеряла стильные лыжные очки.

© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham
© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

На зимний курорт вместе со звездными родителями также отправилась дочь Бекхэмов 11-летняя Харпер и младший сын пары, 17-летний Круз. Дети наслаждались катанием на лыжах по склонам и веселились в компании родителей.

© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham
© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Отправляю вам поцелуи из Альп. Дэвид, Харпер, Круз, люблю вас!", — подписала фото Бекхэм.

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
1288
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация