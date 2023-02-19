Виктория Бекхэм восхитила кадрами с мужем и детьми на фоне заснеженных Альп

Дизайнер и экс-солистка Space Girls Виктория Бекхэм вместе с мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом и детьми насладилась отдыхом в горах.

Известная семья отправилась в семейный уик-энд и выбрала для этого горнолыжный курорт на склонах Альп. Совместными фотографиями по отдыху Виктория поделилась в своем Instagram.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

На солнечных фото дизайнер позировала рядом со своим мужем на фоне гор и в городском ресторанчике прямо среди заснеженного пейзажа. Для активного отдыха Виктория выбрала подходящий образ – черную куртку, лыжные брюки и ботинки. Также звезда примеряла стильные лыжные очки.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Фото: instagram.com/victoriabeckham

На зимний курорт вместе со звездными родителями также отправилась дочь Бекхэмов 11-летняя Харпер и младший сын пары, 17-летний Круз. Дети наслаждались катанием на лыжах по склонам и веселились в компании родителей.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Отправляю вам поцелуи из Альп. Дэвид, Харпер, Круз, люблю вас!", — подписала фото Бекхэм.

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