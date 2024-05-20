Виктория Бекхэм восхитила редкими фото с отцом и показала, как его поздравила с днем рождения

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм публично обратилась к своему отцу Энтони Адамсу.

На днях папа Виктории отметил свой день рождения. По этому случаю вся большая семья собралась за одним столом, чтобы поздравить именинника. Так, атмосферными снимками Бекхэм поделилась в фотоблоге. В частности, на празднике присутствовали родители певицы, брат, сестра и дети. Семья позирует в объятиях и с бокалами в руках. Тем временем перед Энтони на столе виднеется большой торт с зажженными свечами.

Виктория Бекхэм с семьей / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Виктория Бекхэм с семьей / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Виктория Бекхэм с семьей / Фото: instagram.com/victoriabeckham

"С днем рождения, папа! Мы все тебя очень любим", - восхитила подписью модельер.

Виктория Бекхэм с семьей / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Также свои теплые слова адресовали Адамсу и пользователи:

С днем рождения, Тони! Самый прекрасный день рождения! Люблю!

Какое счастье иметь отца. Надеюсь, у него был отличный день. Скучаю по своему каждый день

Поздравляю! Какая замечательная семья! Вы умеете наслаждаться жизнью здесь и сейчас

Какие замечательные фото, улыбки вокруг – вот что делает настоящая семья

Напомним, недавно старший сын звездного семейства Бекхэмов Бруклин сообщил о случившемся в семье горе его супруги Николы Пельтц.

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