Виктория Бекхэм восхитила семейными кадрами и намекнула на примирение с невесткой Николой Пельтц

Экс-солистка Space Girls Виктория Бекхэм представила свою коллекцию на Неделе моды в Париже.

Поддержать дизайнер приехали ее муж Дэвид и дети. На показ даже приехал из США старший сын звездных супругов Бруклин с женой Николой Пельтц. Рядом не было только среднего отпрыска Бекхэмов – Ромео.

После шоу Виктория поделилась милой семейной фотографией в Instagram и поблагодарила родных за поддержку.

"Я не смогла бы сделать это без вас, я вас всех так сильно люблю, Харпер, Дэвиде, Крузе, Бруклине, Николо. Поцелуи из Парижа (мы скучаем по тебе, Ромео)", — подписала фото Бекхэм.

Виктория Бекхэм с семьей / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Для фанатов семьи стало полной неожиданностью, что поддержать свою свекровь приехала Никола. Более того, модель даже выбрала для модного шоу платье из коллекции Бекхэм и оставила для нее трогательное обращение в комментариях под фотографией.

"Прекрасное шоу! Мы тебя любим!", — написала Пельтц.

Отметим, что отношения между свекровью и невесткой были очень напряженными. Особенно после свадьбы Бруклина и Никогда. Поговаривают, что тогда Пельтц спорила с будущей свекровью по подготовке церемонии и свадебного платья, Виктория довела модель до слез прямо во время праздника.

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