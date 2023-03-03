Виктория Бекхэм восхитила семейными кадрами и намекнула на примирение с невесткой Николой Пельтц

Родные пришли поддержать дизайнер на показе.
Экс-солистка Space Girls Виктория Бекхэм представила свою коллекцию на Неделе моды в Париже.
Поддержать дизайнер приехали ее муж Дэвид и дети. На показ даже приехал из США старший сын звездных супругов Бруклин с женой Николой Пельтц. Рядом не было только среднего отпрыска Бекхэмов – Ромео.
После шоу Виктория поделилась милой семейной фотографией в Instagram и поблагодарила родных за поддержку.
"Я не смогла бы сделать это без вас, я вас всех так сильно люблю, Харпер, Дэвиде, Крузе, Бруклине, Николо. Поцелуи из Парижа (мы скучаем по тебе, Ромео)", — подписала фото Бекхэм.
Для фанатов семьи стало полной неожиданностью, что поддержать свою свекровь приехала Никола. Более того, модель даже выбрала для модного шоу платье из коллекции Бекхэм и оставила для нее трогательное обращение в комментариях под фотографией.
"Прекрасное шоу! Мы тебя любим!", — написала Пельтц.
Отметим, что отношения между свекровью и невесткой были очень напряженными. Особенно после свадьбы Бруклина и Никогда. Поговаривают, что тогда Пельтц спорила с будущей свекровью по подготовке церемонии и свадебного платья, Виктория довела модель до слез прямо во время праздника.
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