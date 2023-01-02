Виктория Бекхэм залюбовала новогодними фото с мужем и детьми

Знаменитость показала, как в семейном кругу встретила Новый год.

Экс-солистка Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм показала, как с мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом и детьми праздновала Новый год.

Праздничными снимками знаменитость поделилась в Instagram. В частности, за новогодним столом Виктория и Дэвид собрались вместе с родителями и детьми – сыновьями Ромео, Крузом и дочерью Харпер.

Виктория Бекхэм с семьей / Фото: instagram.com/victoriabeckham

На фото видно, что семейство смотрело на праздничные салюты, фотографировалось, наслаждалось игристыми напитками и вкусными блюдами.

Дэвид Бекхэм с сыном / Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Счастливого Нового года от нас всех, я так вас люблю", — подписала фотографии знаменитость.

Дочь Виктории Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Правда, в новогоднюю ночь удалось собраться не всем. Старший сын знаменитых супругов Бруклин остался в США вместе со своей женой, актрисой Николой Пельтц.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показывала, как в их семье праздновали Рождество. Кстати, тогда семейство тоже собралось вместе без Бруклина, который не приехал.

Читайте также: