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Виктория Бекхэм залюбовала новогодними фото с мужем и детьми

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
837
Время на прочтение
1 мин
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Виктория Бекхэм залюбовала новогодними фото с мужем и детьми

Виктория Бекхэм с мужем / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Знаменитость показала, как в семейном кругу встретила Новый год.

Экс-солистка Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм показала, как с мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом и детьми праздновала Новый год.

Праздничными снимками знаменитость поделилась в Instagram. В частности, за новогодним столом Виктория и Дэвид собрались вместе с родителями и детьми – сыновьями Ромео, Крузом и дочерью Харпер.

Виктория Бекхэм с семьей / © instagram.com/victoriabeckham
Виктория Бекхэм с семьей / Фото: instagram.com/victoriabeckham

На фото видно, что семейство смотрело на праздничные салюты, фотографировалось, наслаждалось игристыми напитками и вкусными блюдами.

Дэвид Бекхэм с сыном / © instagram.com/victoriabeckham
Дэвид Бекхэм с сыном / Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Счастливого Нового года от нас всех, я так вас люблю", — подписала фотографии знаменитость.

Дочь Виктории Бекхэм / © instagram.com/victoriabeckham
Дочь Виктории Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Правда, в новогоднюю ночь удалось собраться не всем. Старший сын знаменитых супругов Бруклин остался в США вместе со своей женой, актрисой Николой Пельтц.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показывала, как в их семье праздновали Рождество. Кстати, тогда семейство тоже собралось вместе без Бруклина, который не приехал.

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Дата публикации
Просмотры
837
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