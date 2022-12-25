Виктория Бекхэм залюбовала праздничными фото с семьей и назвала свой самый желанный подарок на Рождество

Семья надела рождественские наряди.
Экссолистка Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась праздничными фотографиями с мужем Дэвидом Бекхэмом и детьми к Рождеству.
Как и все британцы, семья Бекхэмов отпраздновала рождественский вечер 25 декабря. В честь праздника Виктория, Бекхэм и их дети оделись в веселый тематический наряд. Виктория поделилась забавными фотографиями мужчины и детей в пижамах и колпаках в Instagram.
Дизайнер призналась, что на семейном празднике ей не хватает старшего сына Бруклина, который сейчас с женой живет в США.
"Папа продолжает традицию семьи Бекхэм! Мы любим и скучаем по тебе, Бруклин! Целуем, Дэвид, Ромео, Круз", — написала Виктория.
Также знаменитость добавила милое фото вместе со своим мужем и пошутила по поводу своего главного подарка на Рождество. Дизайнер надел худые с надписью: "Все, что я хочу на Рождество – это Дэвид Бекхэм".
"Я получила то, что хотела на Рождество" — подписала фото с Дэвидом Виктория.
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