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Виктория Бекхэм залюбовала праздничными фото с семьей и назвала свой самый желанный подарок на Рождество

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1922
Время на прочтение
1 мин
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Виктория Бекхэм залюбовала праздничными фото с семьей и назвала свой самый желанный подарок на Рождество

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Семья надела рождественские наряди.

Экссолистка Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась праздничными фотографиями с мужем Дэвидом Бекхэмом и детьми к Рождеству.

Как и все британцы, семья Бекхэмов отпраздновала рождественский вечер 25 декабря. В честь праздника Виктория, Бекхэм и их дети оделись в веселый тематический наряд. Виктория поделилась забавными фотографиями мужчины и детей в пижамах и колпаках в Instagram.

© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Дизайнер призналась, что на семейном празднике ей не хватает старшего сына Бруклина, который сейчас с женой живет в США.

"Папа продолжает традицию семьи Бекхэм! Мы любим и скучаем по тебе, Бруклин! Целуем, Дэвид, Ромео, Круз", — написала Виктория.

© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Также знаменитость добавила милое фото вместе со своим мужем и пошутила по поводу своего главного подарка на Рождество. Дизайнер надел худые с надписью: "Все, что я хочу на Рождество – это Дэвид Бекхэм".

"Я получила то, что хотела на Рождество" — подписала фото с Дэвидом Виктория.

© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

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Дата публикации
Просмотры
1922
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