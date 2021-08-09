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Виктория Булитко в купальнике посветила ножками и аппетитными ягодицами

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Виктория Булитко в купальнике посветила ножками и аппетитными ягодицами

instagram.com/bulitka

Актриса ошеломила пляжным снимком.

Актриса "Дизель шоу" и участница "Танцев со звездами" Виктория Булитко порадовала фолловеров новым фото в купальнике.

В фотоблоге 38-летняя знаменитость запостила снимок, на котором позировала на пляже в черном сплошном купальнике. Звезда соблазнительно нежилась на солнце возле водоема, игриво выставив ножку и засветив аппетитные ягодицы.

© instagram.com/bulitka
instagram.com/bulitka

"Вчера вечером почувствовала, что осень пытается начать отбирать права у лета! А я мерзляк. Сегодня договорилась с летом немного продлить", — написала Вика.

Поклонники оценили фигуру миниатюрной красавицы в комментариях.

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Напомним, ранее хрупкая Виктория Булитко в цветастом купальнике восхитила стройностью. Звезда опубликовала фото с отдыха.

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