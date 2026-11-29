Виктория Булитко с женихом / © instagram.com/bulitka

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Звезда «Дизель Шоу», комедийная актриса Виктория Булитко объяснила, почему не выходит замуж за младшего на 16 лет жениха, и заговорила о рождении детей.

Артистка уже почти три года обручена с музыкантом и звукорежиссером Кириллом Поповичем. Однако пара не спешит вступать в брак. Знаменитость на проекте «Ближче до зірок» объяснила, что это хочется уже сделать в мирной Украине. Кстати, со свадьбой влюбленным придется договариваться. Дело в том, что Кирилл Попович хочет громкого празднования, потому что именно так в его семье принято. А вот Виктория Булитко хотела бы провести этот день где-то за границей в теплой стране в компании только избранника.

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«Он сам из Винницкой области. Они привыкли к тому, что свадьба должна быть. Должны собраться все! Не только родственники, но и соседи. Вся деревня должна быть! Я вообще на это смотрю совсем по-другому. Я бы отпраздновала свадьбу, где тепло, потому что я мерзлячка, где можно покупаться и расписаться в „Дії“. Мне главное хочется, чтобы это было, когда мир наступит в Украине. Так что приближаем, как можем, победу, чтобы выдать Булитко замуж», — признается актриса.

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Виктория Булитко с женихом / © instagram.com/bulitka

Если же с женитьбой пара не торопится, то касательно отцовства у них другие взгляды. Виктория Булитко призналась, что они уже работают с возлюбленным над этим вопросом. Хотя артистка понимает, что это на самом деле будет сложно, поскольку страну часто обстреливают, пропадает свет и вода. Однако знаменитость все же хочет стать матерью.

«Мы сейчас пришли к тому, чтобы уже приблизить этот момент (рождение детей — прим. ред.) как можно скорее. Хотя, конечно, когда такие обстрелы бывают, ты думаешь, что с животиком… Или смотришь на мамочек, которые с детьми бегают по парку, и думаешь, какие женщины, какие дети, какое время. Как это страшно! Но мы будем рожать», — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно Виктория Булитко показала пикантные фото с женихом. Один из кадров парочка превратила в забавную интерпретацию сказки о Золушке.

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