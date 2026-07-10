Виктория и Дэвид Бекхэмы нежно поздравили дочь с 15-летием и показали, как она менялась с годами

Виктория и Дэвид Бекхэмы с дочерью / © instagram.com/victoriabeckham

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В семье британской певицы и дизайнера Виктории Бекхэм и ее мужа, футболиста Дэвида, важный праздник.

10 июля день рождения у дочери супругов. Харпер Бекхэм исполняется уже 15 лет. Конечно, звездные родители поздравили дочь с днем рождения. Они посвятили ей посты в Instagram, где, кстати, опубликовали немало разнообразных фотографий Харпер, поэтому можно заметить, как она с годами менялась.

Дочь Дэвида и Виктории Бекхэмов / © instagram.com/davidbeckham

Дэвид Бекхэм обратился к дочери и отметил, что она просто идеальная. По словам футболиста, Харпер похожа на него по характеру, и они с Викторией очень ее любят и благодарны ей, что она появилась в их жизни.

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Дэвид Бекхэм с дочерью / © instagram.com/davidbeckham

«Моей красавице исполняется 15 лет. Ты — идеальная дочь: добрый, нежный и прекрасный человек с лучшим характером — совсем как у папы. Мы так сильно тебя любим и безгранично счастливы, что ты в нашей жизни. Пусть этот день станет для тебя самым лучшим!» — обратился к дочери футболист.

Виктория и Дэвид Бекхэмы с дочерью / © instagram.com/davidbeckham

Тем временем Виктория подчеркнула, что просто обожает дочь и гордится быть ее мамой. Дизайнер признается, что ей приятно наблюдать за тем, как Харпер меняется, взрослеет и становится прекрасной юной леди. Бекхэм не скрывает, что считает дочь своей лучшей подругой и что любит ее безгранично.

Дочь Дэвида и Виктории Бекхэмов / © instagram.com/victoriabeckham

«Я даже не могу передать словами, как сильно люблю и обожаю тебя и как невероятно горжусь тем, что я твоя мама. Самым большим счастьем для меня было видеть, как ты произрастаешь и превращаешься в замечательную юную девушку. Ты добрая, нежная, веселая и прекрасна душой и снаружи. Ты моя лучшая подруга, и каждый день вдохновляешь меня! Я люблю тебя больше, чем когда-либо смогу выразить словами, и безгранично благодарна за то, что имею счастье быть твоей мамой. С днем рождения!» — адресовала дочери дизайнер.

Дочь Дэвида и Виктории Бекхэмов / © instagram.com/victoriabeckham

Напомним, недавно голливудская актриса Николь Кидман праздновала день рождения дочери. Артистка нежно поздравляла Сандей Роуз с 18-летием и показывала, как она выглядела в детстве.

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