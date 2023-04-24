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Виктория и Дэвид Бекхэмы порадовали совместным выходом в парных джинсовых образах

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
598
Время на прочтение
1 мин
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Виктория и Дэвид Бекхэмы порадовали совместным выходом в парных джинсовых образах

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Звездные супруги сходили в кино.

Дизайнер Виктория Бекхэм вместе с мужем Дэвидом появились на публике в парных образах.

Пара вместе с сестрой экс-солистки Space Girls Луизой отправилась на просмотр фильма в кинотеатр. Дэвид и Виктория выглядели вместе в джинсовых образах — футболист и дизайнер одели стильные рубашки и брюки из денима.

Совместным фото с мужем Бекхэм поделилась в Instagram и пошутила, что первой выбрала свой наряд.

"Я думала, что эти дни закончились! (К твоему сведению, я оделась первой)", — подписала веселую фотографию Виктория.

Виктория и Дэвид Бекхэмы / © instagram.com/victoriabeckham
Виктория и Дэвид Бекхэмы / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Отметим, что в начале своего романа Виктория и Дэвид любили появляться на светских мероприятиях в парном наряде. Одним из самых узнаваемых выходов пара стал вечер, когда они появились в черных кожаных мотокостюмах.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Напомним, недавно Дэвид Бекхэм поделился архивной фотографией с женой, на которой нежно целует ее в щечку.

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Дата публикации
Просмотры
598
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