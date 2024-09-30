Виктория Маремуха намекнула на развод с мужем-французом после трех лет свободного брака

Знаменитость говорит, что уже не живет вместе с избранником.

Украинская актриса и блогерша Виктория Маремуха намекнула на развод с мужем, французом Луи.

Фанаты знаменитости забили тревогу после ее последнего поста в Instagram. В частности, Виктория Маремуха показывала, как сейчас проходят их семейные уикенды. По словам блогерши, хоть они с мужем уже и живут отдельно, но пытаются выделять время, чтобы вместе побыть с сыном, ведь для него это важно. Также Маремуха отметила, что с Луи сделала график, чтобы однаково видеть и воспитывать 2-летнего Луку.

Виктория Маремуха с мужем и сыном / Фото: instagram.com/vicky_mare

"Несмотря на то, что мы живем отдельно, мы сделали график так, чтобы одинаково воспитывать и видеться с Лукой. А еще обязательно проводить время все вместе. Для Луки это очень важно", — поделилась блогерша.

Однако фанатов Виктории Маремухи обеспокоил такой пост. Они предполагают, что таким образом актриса намекает на развод с возлюбленным после трех лет свободного брака.

Виктория Маремуха с мужем и сыном / Фото: instagram.com/vicky_mare

Вы же так счастливы были вместе, почему разошлись? Так хороша пара и семья…

Я почему-то так и думала…По сторис было понятно, что у вас что-то случилось с мужем…

Почему отдельно? Такая классная семья…

Напомним, Виктория Маремуха вышла замуж за француза Луи в июне 2021 года, а уже в сентябре 2022-го родила от него первенца Луку. Пара соблюдала свободные отношения. То есть, они могли иметь интрижки с другими на стороне.

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