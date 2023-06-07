Виктория Маремуха похвасталась патриотической татуировкой на руке в виде трезубца

Актриса, финалистка проекта "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха похвасталась своей первой патриотической татуировкой на руке, которая в виде трезубца.

Как рассказала знаменитость в Instagram, в ее тату заложено немало смысла. В частности, изображение на руке Виктории выглядит как трезубец с одной стороны, а с другой – как голубь, который держит в клюве колосок.

"Тризуб, голубь мира, колосок в клюве и парение в небе, что символизирует флаг Украины! Это все в моей маленькой татуировке и сердце! Я горжусь быть украинкой, патриоткой, националисткой, бандеровкой! Мой дом здесь и никакой мрак это у меня не отнимет!" – отметила модель.

Патриотическое тату Виктории Маремухи / Фото: instagram.com/vicky_mare

Сделать патриотическую татуировку Виктория захотела еще в начале полномасштабной войны, однако она искала мастера, который воплотит ее идею в жизнь.

"Идею этого тату я вынашивала с начала полномасштабной. Когда я описала ее Марии, она почувствовала меня и нарисовала один в один! Теперь не только на бумаге! Спасибо, Мари", — поделилась модель.

Напомним, недавно Виктория Маремуха вместе с мужем-французом окрестила 8-летнего сына в Киеве. Крестным отцом Луки стал известный украинский продюсер.

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