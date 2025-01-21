Виктория Маремуха рассказала о кризисе в браке с мужем-французом, с которым в свободных отношениях

Блогерша поделилась, что сейчас они с возлюбленным работают над взаимоотношениями.

Украинская актриса и блогерша Виктория Маремуха рассказала о кризисе в браке с мужем-французом Луи.

В сентябре прошлого года звезда Сети дала ясно понять, что в их отношениях с возлюбленным происходят проблемы. Маремуха сообщила, что они начали жить отдельно, однако составили график, чтобы поровну проводить время с сыном Лукой. Поэтому, когда Виктория решила пообщаться со поклонником, многие вопросы касались ее личной жизни.

Блогерша все же утомила любопытство фанатов. Маремуха заверила, что они с мужем состоят в браке и начали жить вместе снова. Однако сейчас супруги работают над отношениями. Как будет дальше – блогерша загадывать не берется, лишь говорит, что "время покажет".

Муж Виктории Маремухи с сыном / Фото: instagram.com/vicky_mare

"Мы вместе, я переехала назад. Отношения на стадии работы. Как будет дальше, только время покажет", — ответила подписчикам блогерша.

Отметим, Виктория Маремуха вышла замуж за француза Луи в июне 2021 года, а уже в сентябре 2022-го у пары родился первенец Лука. Супруги открыто говорят, что придерживаются свободных отношений. То есть и у Виктории, и у Луи могут быть интрижки с другими партнерами.

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