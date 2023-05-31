Виктория Маремуха с мужем-французом показала, как крестила сына в Киеве

Актриса, финалистка проекта "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха поделилась с поклонниками фото с крещения ее 8-месячного сына Луки.

О таинстве звездная мамочка рассказала на странице в Instagram. Как сообщила Маремуха, для нее было очень важно, чтобы крестины состоялись именно в Киеве. Также модель призналась, что сразу после рождения первенца определилась, в каком храме будет его крестить.

Виктория Маремуха с мужем покрестили сына / Фото: instagram.com/vicky_mare

"Для меня было важно не только родить сына в Киеве, но и крестить. Все знают, что первое крещение Руси и наших предков произошло именно здесь, на склонах и водах Днепра в 988 году князем Владимиром Великим. Михайловский Златоверхий Монастырь для крещения Луки я выбрала еще после рождения сына. Но позже меня отговорили в сторону другого. Но все же я вернулась к нему, чему безгранично рада", – призналась Маремуха.

Виктория Маремуха покрестила сына / Фото: instagram.com/vicky_mare

Крестными малыша стали близкие друзья Маремухи, с которыми она дружит в течение 10 лет. Конечно, на таинстве присутствовал и отец Луки, муж Виктории, француз Луи.

Крестные родители сына Виктории Маремухи / Фото: instagram.com/vicky_mare

Напомним, что 7 сентября 2022 года Виктория Маремуха впервые стала мамой. Знаменитость родила сына, которого назвала Лука. Своего первенца актриса рожала дома в Киеве. На родах присутствовал и супруг Виктории, француз Луи.

Читайте также: