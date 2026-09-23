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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Виктория Маремуха воссоединилась с бывшим мужем-иностранцем и устроила сыну особенный сюрприз

Актриса и ее бывший возлюбленный порадовали 4-летнего Луку приятным подарком.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Виктория Маремуха с бывшим мужем

Виктория Маремуха с бывшим мужем / © instagram.com/vicky_mare

Украинская модель и актриса Виктория Маремуха воссоединилась с бывшим мужем-иностранцем Луи Белле.

Знаменитость это сделала не просто так, а чтобы порадовать их общего сына. Дело в том, что недавно у маленького Луки был день рождения. Мальчику исполнилось четыре года. Конечно, родители поздравляли сына с праздником, а вот с подарком они задержались. Виктория Маремуха и Луи Белле собрались вместе, чтобы вручить презент мальчику.

Родители подарили сыну велосипед. Правда, актриса сожалеет, что не было возможности это раньше сделать, но считает, что лучше с опозданием, чем вообще забыть. Теперь Лука будет учиться ездить на двухколесном велосипеде.

«Такие мы родители, только сейчас Лукуся получил главный подарок на день рождения, но лучше поздно, чем никогда», — поделилась знаменитость.

Бывший муж и сын Виктории Маремухи / © instagram.com/vicky_mare

Бывший муж и сын Виктории Маремухи / © instagram.com/vicky_mare

Отметим, Виктория Маремуха и Луи Белле поженились в июне 2021 года. Уже в сентябре 2022-го у супругов родился сын Лука. Весной 2026 года пара объявили о разрыве. Актриса призналась, что приняла такое решение, поскольку поняла, что больше не любит мужа.

Напомним, недавно Виктория Маремуха призналась, что вместе с сыном уезжает за границу. Артистка призналась, как бывший муж повлиял на ее эмиграцию.

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