Виктория Маремуха впервые стала мамой и показала малыша

Вчера, 7 сентября, украинская модель и блогер Виктория Маремуха впервые стала мамой.

Знаменитость рожала в Киеве, хотя в целях безопасности планировала во Франции. Виктория и ее муж-француз стали родителями мальчика.

"Чувствуем себя невероятно счастливыми! Роды были идеальными! Рожать дома было моим лучшим решением!" – поделилась звезда в своем Instagram.

Фото: instagram.com/vicky_mare

В общем, роды прошли успешно, хотя малыш и не торопился появляться на свет. Виктория должна была родить еще 24 августа.

"Я родила без разрывов. Это при том, что сын переношен был, и косточки уже достаточно начали твердеть. Но команда врачей создала клинику", — поделилась блогерша.

Виктория Маремуха / Фото: instagram.com/vicky_mare

В общем, малыш родился с весом около 3,5 кг и ростом 54 см. Внука уже увидели дедушки и бабушки. Даже родители мужа Маремухи из Франции приехали в Киев, чтобы поздороваться с малышом.

Фото: instagram.com/vicky_mare

"А у нас здесь новые гости, приехали родители Луи, мой папа встретил их на границе с Молдовой. И привез в Киев. Внук сразу показал дедушке и бабушке, кто теперь будет ими руководить", — отметила блогерша.

Фото: instagram.com/vicky_mare

Напомним, Виктория вышла замуж за мужчину из Франции в июне 2021 года. Свадебная церемония прошла в Киеве.

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