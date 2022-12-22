Виктория Варлей из "Холостяка-12" показала себя в самом большом весе и с большими щечками

Артистка рассекретила, сколько весила 11 лет назад.

Украинская актриса, участница реалити "Холостяк-12" Виктория Варлей откровенно ответила на вопросы, которые очень волнуют ее подписчиков.

В частности, артистка призналась, сколько в своей жизни больше всего весила. Кроме того, Варлей поделилась фотографиями, сделанными 11 лет назад, когда она была в своем наибольшем весе:

"2011 год. Я в своем максимальном весе 58 килограмм, рост 173. Какие щечки…", — подписала кадры Виктория.

Виктория Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Кроме того, Варлей рассказала поклонникам, о чем больше всего мечтает в 2023 году. Так, актриса призналась, что мечтает увидеть своих родных и друзей, хочет, чтобы закончилась война и очень хочет, чтобы все виновные в этой войне были наказаны:

"Я хочу, чтобы Украине помогли как можно скорее восстановить все то, что было разрушено. Я хочу вернуться домой!" – откровенно сказала Варлей.

Виктория Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Напомним, ранее Виктория Варлей рассекретила, сколько пластических операций сделала. Актриса не стала скрывать, что обращалась к пластическим хирургам и не раз.

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