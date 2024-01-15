Виктория Варлей показалась в нижнем белье и откровенно рассказала о грудном вскармливании с имплантами

Украинская актриса, участница романтического реалити "Холостяк-12" Виктория Варлей откровенно рассказала о грудном вскармливании с имплантами.

Как призналась блогерша, она немало вопросов получила на эту тему. Так что знаменитость решила прокомментировать, влияют ли силиконовые импланты на процесс кормления грудью. Варлей убеждает, что это не наносит никакого вреда. Как отметила актриса, грудной имплант находится под молочной железой, поэтому не влияет на лактацию. Однако после вскармливания может измениться вид груди, ведь кожа растягивается.

Виктория Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

"От девушек были вопросы относительно грудного вскармливания и имплантов груди, возможно ли вообще кормить грудью при наличии имплантов? Отвечаю! Наличие имплантов никак не влияет на период лактации. Дело в том, что все импланты устанавливаются под железой, тем самым нет никаких препятствий для выработки грудного молока. После грудного вскармливания сам имплант не меняется, но надо понимать, что поскольку кожа может растянуться, то возможны изменения контура и размера груди", — пояснила блогерша.

Виктория Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Виктория Варлей также призналась, что после грудного вскармливания планирует обратиться к услугам пластического хирурга, чтобы уменьшить размер бюста. По словам актрисы, она выбрала слишком большой имплант, что может негативно повлиять на ее спину. Варлей хочет уменьшить размер груди.

Виктория Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

"Лично я еще до беременности хотела переделать грудь и заменить на меньший имплант, примерно на 250-300 ml (сейчас у меня стоит 375 ml). Для конституции моего тела 375 ml слишком большой. Это влияет на спину, дает дополнительную нагрузку и эстетически мне больше нравится грудь небольшого размера, но это мое личное мнение, потому как только я закончу грудное вскармливание, сразу займусь этим вопросом", — добавила блогерша.

Виктория Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Напомним, Виктория Варлей впервые стала матерью 1 января. У знаменитости родилась дочь. Актриса уже показала первые фото малыша и рассекретила, как назвала девочку.

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