Виктория Варлей рассекретила, какое гражданство у ее новорожденной дочери

Украинская актриса, участница романтического реалити "Холостяк-12" Виктория Варлей поделилась, какое гражданство у ее новорожденной дочери.

Артистка впервые стала матерью в США. Знаменитость 1 января родила девочку, которой дала имя Мишель. В Instagram у Виктории поинтересовались, какое же гражданство у ее новорожденной дочери. Актриса не стала скрывать, а ответила, что Мишель – гражданка США.

"Мишель – гражданка Соединенных Штатов Америки", — ответила Варлей.

Пост Виктории Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

У актрисы также поинтересовались, будет ли она учить дочь украинскому языку. Как оказалось, Варлей планирует, чтобы Мишель обязательно знала его родной язык.

"Обязательно, один из языков будет украинский", — отметила актриса.

Виктория Варлей с дочерью / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Напомним, недавно Виктория Варлей прокомментировала, влияют ли силиконовые импланты на грудное вскармливание. Актриса увеличивала грудь у пластического хирурга задолго до беременности.

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