Виктору Бронюку - 47: жена лидера группы "ТІК" показала их подросших детей и обратилась к нему

Виктор Бронюк с женой

Реклама

Фронтмен группы «ТІК» Виктор Бронюк празднует день рождения. 24 марта ему исполнилось 47 лет.

Певца поздравляют его поклонники и семья. В частности, в Instagram свое поздравление Бронюку адресовала его жена Татьяна. В нежном посте она описала свои чувства к имениннику и не сдерживала эмоций от того, какая она счастлива быть в этом браке. Избранница звезды отметила, что он всегда умеет чувствовать ее состояния и успокаивать в нужные моменты.

«С днем рождения, любимый. Ты именно тот человек, рядом с которым жизнь чувствуется спокойнее. Я так часто ловлю себя на мысли, как хорошо, что именно ты — рядом. В самых обычных моментах это чувствуется больше всего: в разговорах на кухне, в наших планах, в том, как ты смотришь на детей, как обнимаешь меня, даже когда я делаю вид, что все под контролем. Даже когда я немного драматизирую, ты как-то очень уверенно возвращаешь все на свои места — одной шуткой, одним „давай без паники“, одним взглядом», — поздравила Виктора его жена.

Реклама

Кроме того, Татьяна показала фото не только с именинником, но и их подросшими детьми. Она выразила благодарность возлюбленному за его надежное плечо для всей семьи и пожелала всего наилучшего.

«Ты хороший папочка, такой настоящий, внимательный и теплый, что иногда я просто наблюдаю за вами и думаю, как нам повезло. Спасибо тебе за нас, за чувство опоры, за ответственность, которую ты берешь без лишних слов, за то, что поддерживаешь мои идеи, даже когда они появляются очень внезапно. Будь счастлив, здоров и спокоен. Все остальное мы вместе придумаем и сделаем», — растрогала Татьяна.

Виктор Бронюк с женой и детьми

