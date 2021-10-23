Вин Дизель повел под венец дочь погибшего Пола Уокера и растрогал фанов

Мидоу Уокер вышла замуж.
Дочь погибшей звезды "Форсажа" Пола Уокера — Мидоу — вышла замуж.
Так, 22-летняя модель обручилась с актером Луи Торнтоном-Алланом, которые рассказали о помовлке в августе. К алтарю вместо покойного отца невесту повел его друг, звезда Голливуда Вин Дизель. Актер — крестный отец Мидоу.
Соответствующие фото и видео девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
Для свадьбы дочь Пола оделась в лаконичное платье из шелка с открытой спиной и фату. Со своей стороны, жених выбрал классический костюм черного цвета. А Дизель посетил праздник в голубом костюме и в очках.
Также новоиспеченная жена показала видео с церемонии.
Со своей стороны, фаны были тронуты тем, что Вин повел Мидоу к алтарю.
- Мне так нравится, что он повел тебя к алтарю
- Это заставило меня расплакаться, а я, черт побери, парень
- Пол точно гордится и счастлив
Заметим, Пол Уокер погиб в ДТП 30 ноября в 2013 году в возрасте 40 лет. Звезда картины "Форсаж" направлялся на благотворительный вечер его организации Reach Out Worldwide. Уокер сидел на пассажирском кресле авто Porsche своего друга.
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