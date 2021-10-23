Вин Дизель повел под венец дочь погибшего Пола Уокера и растрогал фанов

Мидоу Уокер вышла замуж.

Дочь погибшей звезды "Форсажа" Пола Уокера — Мидоу — вышла замуж.

Так, 22-летняя модель обручилась с актером Луи Торнтоном-Алланом, которые рассказали о помовлке в августе. К алтарю вместо покойного отца невесту повел его друг, звезда Голливуда Вин Дизель. Актер — крестный отец Мидоу.

Соответствующие фото и видео девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Мидоу Уокер и Вин Дизель / instagram.com/meadowwalker

Для свадьбы дочь Пола оделась в лаконичное платье из шелка с открытой спиной и фату. Со своей стороны, жених выбрал классический костюм черного цвета. А Дизель посетил праздник в голубом костюме и в очках.

Также новоиспеченная жена показала видео с церемонии.

Со своей стороны, фаны были тронуты тем, что Вин повел Мидоу к алтарю.

Мне так нравится, что он повел тебя к алтарю

Это заставило меня расплакаться, а я, черт побери, парень

Пол точно гордится и счастлив

Заметим, Пол Уокер погиб в ДТП 30 ноября в 2013 году в возрасте 40 лет. Звезда картины "Форсаж" направлялся на благотворительный вечер его организации Reach Out Worldwide. Уокер сидел на пассажирском кресле авто Porsche своего друга.

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