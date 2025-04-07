ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2438
Время на прочтение
2 мин

Винник после позора с отменой в Польше собрался давать концерты в Германии и удивил стоимостью билетов

Артист не оставляет попыток вернуться на большую сцену.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Олег Винник

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Скандальный певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны сбежал за границу, после позорной отмены концерта в Польше анонсировал тур в Германии.

Исполнитель не оставляет попыток снова вернуться на большую сцену. 24 апреля артист-беглец должен был выступить с концертом в Варшаве, который, кстати, ранее был перенесен именно на эту дату. Тем не менее, польское шоу Винника не состоится. Причина — "технические проблемы".

Впрочем, Telegram-канал "Злива" имеет другую версию. К слову, концертная площадка может вместить около 1200 зрителей. При этом на концерт Винника продали немного больше, чем 100 билетов. И это притом что выступление раньше переносили.

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Но беглый певец не оставляет попыток вернуться на большую сцену. Он анонсировал тур шестью городами Германии. Все выступления запланированы на декабрь. Наименьшая стоимость билета — 69 евро (более 3,1 тысячи гривен), а самая большая — 119 евро (более 5,3 тысячи гривен). Кстати, концертные площадки немаленькие. Так что, очевидно, скандальный артист надеется, что на этот раз попасть на его выступление будет немало желающих.

Напомним, у Олега Винника в феврале состоялся первый с начала полномасштабной войны концерт. Он выступил в Праге. Правда, концерт был для небольшой аудитории. Тем не менее, исполнитель успел попасть в скандал. Певец со сцены пел на русском языке. Он уверял, что его, мол, об этом попросили присутствующие. Впрочем, бывший продюсер Винника разоблачил исполнителя на лжи и привел доказательства.

Дата публикации
Количество просмотров
2438
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie