Винник после провальных концертов за рубежом оправдался в новом заявлении: "Это кому-то не нравится"

Олег Винник

Певец Олег Винник впервые за долгое время объяснил перенос некоторых концертов за рубежом.

В частности, говорится об одном из запланированных выступлений в Испании. Сначала на неоднозначную ситуацию с шоу обратил внимание интервьюер Слава Демин. В своем Telegram-канале он отметил, что концерт Винника якобы был отменен «по причинам полного отсутствия спроса». Но сам певец в фотоблоге опроверг это.

Пост Славы Демина

Звезда сообщил, что его концерт якобы не отменен, а перенесен по логическим соображениям. Олег в новом заявлении объяснил, что так случилось из-за намерений провести не один концерт в Испании, а сразу несколько в разных городах. Артист утверждает, что он сначала отыграет концерты в немецком туре, а затем отправится с гастролями в Испанию.

«Во-первых, не отменяется, а переносится. Во-вторых, переносится не потому, что все плохо, а наоборот — все очень хорошо. Организаторы, увидев, как продается тур по Германии — а продается он очень хорошо, концерты проходят — решили сделать следующим образом. Сначала провести тур по Германии, а в следующем году провести полноценный тур по Испании. Логично», — отметил звезда.

Пост Олега Винника / © instagram.com/olegg.vynnyk

В то же время Олег намекнул, что такие слухи ходят, мол, из-за зависти к его успеху. Певец отметил, что у него в карьере все хорошо и он не жалуется. И к тому же вспомнил за коллег из Украины и без их имен упрекнул отменой концертов.

«И когда сегодня массово отменяются концерты один за другим и туры у моих украинских коллег, у меня не отменяются, а наоборот происходят. Именно поэтому кого-то это мучает. Именно тогда, когда у тебя все хорошо, кому-то это не нравится», — добавил исполнитель.

К слову, ранее Винник уже переносил концерты в Европе по «техническим причинам». Но внимательные юзеры замечали, что тогда в зале большинство мест просто не было раскуплено.

