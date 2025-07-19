Винник резко обратился к своим врагам и припомнил конфликт с экс-продюсером: "Занимаются адвокаты"

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

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Скандальный певец Олег Винник, который сейчас находится в Германии с семьей, откровенно заговорил о помощи Украине во время войны и своей позиции.

Исполнитель на собственной официальной TikTok-странице сделал заявление о том, что долгое время не выходил на связь из-за конфликта с экс-продюсером Александром Горбенко, который отобрал у него соцсети для общения с поклонниками. Однако Винник говорит, что сейчас ситуация под контролем в руках адвокатов. Тем не менее, он добавил, что с начала полномасштабного вторжения он демонстрирует патриотическую позицию.

"Я вышел, потому что достаточно молчать и слушать, как за меня говорят другие. Вы говорите, что я молчал. С начала войны я выразил свою четкую и непоколебимую позицию. После конфликта, о котором вы очень хорошо знаете, у меня отобрали соцсети и удалили всю информацию. Кстати, над этим занимаются адвокаты. Надеюсь, что в ближайшее время их верну. Я давал интервью и все мы хотим услышать правду, но ее не любим. Я получил столько хейта и оскорблений, что решил ничего не говорить, а тихо делать свое дело на благо своей Родины", — отметил певец.

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Олег Винник и Александр Горбенко

Олег отметил, что из-за границы помогает Украине, но не считает нужным хвастаться этим, хотя и имеет все доказательства. Поэтому он резко обратился к своим врагам и сплетникам и опроверг все их догадки о его бездействии.

"Миф №2 — якобы я не помогал и не помогаю Украине. Специально для диванных, невежественных критиков, которые сидят по норам и болтают, выдумывают разную чушь. Когда-то вам будет стыдно за это, я надеюсь. Я помогал еще до полномасштабного вторжения, просто об этом я не люблю говорить. Об этом не говорят, а просто делают свое дело. В начале войны я не побежал делать различные видео, где я составляю ящики, переношу ящики или покупаю машины, или броники, или дроны. Многое было сделано, и я буду это делать. У меня есть что показать. Правда — громче любых слухов", — подчеркнул артист.

Напомним, недавно Олег Винник рассказал о жизни своей семьи за границей и где они сейчас.