ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
502
Время на прочтение
1 мин

Винник спел на немецком свой русскоязычный хит и вызвал неоднозначную реакцию украинцев

Артист удивил фанов песней "Здравствуй, невеста" на другом языке и вызвал споры.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Олег Винник

Олег Винник

Скандальный певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны уехал из Украины, упорно пытается завоевать внимание немецких слушателей.

Дело в том, что уже в декабре исполнитель отправится в тур по Германии. И опираясь на предыдущий опыт низких продаж билетов, на этот раз Олег решил приглашать и немцев. По крайней мере, на это указывает его активная популяризации фрагмента хита "Здравствуй, невеста" на немецком языке на всех платформах. В подписи к нему певец написал на немецком следующее: "В любви склоняюсь".

В комментариях украинцы разделились на несколько лагерей: одни видят попытку исполнителя усидеть на двух стульях, другие отречение от собственного языка, а есть и те, кому творчество Винника на немецком все же пришлось по душе.

  • Правильно, назвался немцем — время и песни переводить.

  • А на родном языке слабо?

  • Почему все видят только его? Он помогает нашим военным!

  • Олег, вы удивили. Как же красиво поете на немецком, хотелось бы услышать "Вовчицю" на немецком, пожалуйста.

  • Так он имеет гражданство немецкое и там его семья, а в Украину ездил на заработки, просто "волчицам" об этом не говорил.

Напомним, недавно певица Юлия Санина раскрыла правду о браке с коллегой Валерием Бебко, который во время войны живет за границей.

Дата публикации
Количество просмотров
502
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie