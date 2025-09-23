Винник спел на немецком свой русскоязычный хит и вызвал неоднозначную реакцию украинцев

Олег Винник

Скандальный певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны уехал из Украины, упорно пытается завоевать внимание немецких слушателей.

Дело в том, что уже в декабре исполнитель отправится в тур по Германии. И опираясь на предыдущий опыт низких продаж билетов, на этот раз Олег решил приглашать и немцев. По крайней мере, на это указывает его активная популяризации фрагмента хита "Здравствуй, невеста" на немецком языке на всех платформах. В подписи к нему певец написал на немецком следующее: "В любви склоняюсь".

В комментариях украинцы разделились на несколько лагерей: одни видят попытку исполнителя усидеть на двух стульях, другие отречение от собственного языка, а есть и те, кому творчество Винника на немецком все же пришлось по душе.

Правильно, назвался немцем — время и песни переводить.

А на родном языке слабо?

Почему все видят только его? Он помогает нашим военным!

Олег, вы удивили. Как же красиво поете на немецком, хотелось бы услышать "Вовчицю" на немецком, пожалуйста.

Так он имеет гражданство немецкое и там его семья, а в Украину ездил на заработки, просто "волчицам" об этом не говорил.

