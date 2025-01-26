Винник в патриотической футболке за границей заговорил о жене Таюне

Скандальный певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны сбежал в Германию, впервые за длительное время появился в Сети.

Представительница звезды Валерия Барон в своем фотоблоге показала, как выглядит знаменитость сейчас. В частности, Винник предстает в юмористическом ролике с целью привлечь внимание к своим запланированным концертам в Праге. Участие в съемках также принял иностранец.

Вместе с незнакомцем артист предстал в спортзале и воспроизвел диалог, в котором вспомнил певицу Таюне. Таким образом, артист анонсировал выступление жены на своем сольном концерте за границей и подтвердил слухи, что в свое время он пересек границу с семьей. Интересно, что для такого видео скандальный певец выбрал патриотическую футболку с поддержкой Харькова.

Олег Винник сделал признание о жене за границей

Напомним, недавно Олег Винник после отмены концерта в Польше сообщил о своих следующих двух шоу в Праге. Правда, теперь он выбрал меньшие площадки, ведь раньше анонсы о его выступлениях собирали мало желающих. Впрочем, на этот раз пользователи обратили внимание на цены билетов и были ошеломлены такой стоимостью.

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