Винник впервые прокомментировал упреки о бегстве из Украины и действительно ли лечился от тяжелой болезни

Завтра, 27 августа, зрителей телеканала "1+1 Украина" ждет эксклюзив, ведь певец Олег Винник прокомментирует скандалы, которые в последнее время разгорелись вокруг него.

В частности, артист появится в новом эпизоде ток-шоу "Говорить вся країна". Олег Винник расскажет, почему так давно о нем ничего не было слышно, почему не появлялся в соцсетях, прокомментирует слухи о своем предполагаемом побеге в начале полномасштабного вторжения.

"Я никуда не убегал, чтобы куда-то возвращаться, это не в моем стиле. И я, в конце концов, делаю свое дело. Я благодарю своих поклонников, что ходили на концерты и платили средства. И слава тебе Господи, что я их не потратил. Я не зарабатывал на войне, а все отдавал, отдаю и буду отдавать дальше. Если бы Господь не давал мне песни, то мы не общались бы с вами сегодня. Они есть, они пишутся", - признался Винник.

Олег Винник на шоу "Говорить вся країна" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

На вопрос ведущего, считает ли певец, что его место на украинской сцене занято другими молодыми и перспективными артистами, Олег ответил, что у него нет времени на эти размышления.

"Мне безразлично, кто и что говорит и выдумывает. Не нужно занимать чью-то нишу. Будьте собой, найдите свое лицо. И не пытайтесь на чужом коне доехать до рая. В конце концов, я уже до сегодняшнего дня столько видел своих дублеров. Дай Бог им всего, что они желают. Меня это не интересует. Меня интересует только то, когда наступит победа и когда мы будем жить в мире", – объяснил артист.

Зрители увидят артиста Андрея Кравченко, которого часто сравнивают с Олегом Винником. Во время программы телезрители познакомятся с семьей Андрея — отцом и матерью, разберутся, есть ли у певца родственные связи с Олегом Винником, а также узнают, копирует ли артист манеру пения когда-то популярного исполнителя. Ведущий также спросит Олега Винника, стоит ли Андрею Кравченко ждать с ним дуэта.

Алексей Суханов и Андрей Кравченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"У меня до сегодняшнего дня стоит очередь за дуэтами. Мне это совершенно не интересно. Мне интересно только одно – когда наступит победа. А Андрею лучше было бы обратиться к Мадонне или к Дженнифер Лопес, то будет более удачный дуэт. Потому что у них больше денег ", – сказал Винник.

Алексей Суханов ответил артисту: "Ну знаете, как бы я к вам ни относился, но это очень свысока прозвучало, при всем моем уважении".

Алексей Суханов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Как прокомментирует свое состояние здоровья Олег Винник и правда ли, что у него были проблемы с ним, станет известно уже завтра в 19:00 на "1+1 Украина".

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