Вирастюк показал новое фото с младшей на 11 лет возлюбленной, которая родила ему пятого сына

Стронгмен и нардеп Василий Вирастюк показал, как с возлюбленной Ириной проводит время.

В фотоблоге 50-летний спортсмен поделился, что сейчас с Ириной находится в Ивано-Франковске. С какой целью они туда приехали, знаменитость не раскрывает. Впрочем, рассказал об их неожиданной встрече со звездной семьей певца Виктора Бронюка.

На изображении Вирастюк позирует с возлюбленной Ириной, а рядом с ними – Татьяна и Виктор Бронюки. Они сделали счастливое селфи на фоне кофейни, возле которой встретились случайно.

Василий Вирастюк с избранницей и Виктор Бронюк с женой / Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

"Такая приятная и неожиданная встреча давних друзей", — подписал снимок нардеп.

Отметим, что в начале января у Василия Вирастюка случилось пополнение в семье. Его возлюбленная Ирина, младше его на 11 лет, родила ему пятого сына. Новорожденного назвали Ярославом. Известно, что новый роман спортсмен закрутил тогда, когда он еще был в браке. И в том же 2023 году Ирина родила стронгмену четвертого сына.

В результате, Василий Вирастюк недавно сообщил, что уже официально развелся с экс-женой после 15 лет брака и длительных судебных процессов.