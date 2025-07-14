Вирастюк раскрыл правду о суде с экс-супругой и что она от него требует: "Несправедливые условия"

Василий Вирастюк / © facebook.com/vasyl.virastyuk

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Стронгмен и нардеп Василий Вирастюк раскрыл подробности бракоразводного процесса со своей бывшей женой Инной, с которой воспитывал двоих общих детей.

Так, спортсмен рассказал, что самые тяжелые моменты пришлись на период с 2022 по 2024 год. Но парадоксально, после официального развода общение между бывшими супругами стало спокойнее. Однако не все моменты прошли безболезненно. Тяжелее всего, по словам Василия, все переживал младший сын Саша, который до сих пор болезненно реагирует на изменения в семье.

"У нас были сложные отношения в период с 2022 по 2024 год. Как ни странно, после развода все нормализовалось. Без криков, истерик. Общаемся сугубо по детям, исключительно организационные. Самое сложное, пожалуй, переживал Саша - мой общий с Инной и третий в целом сын. Иногда звонит мне, говорит, что скучает по маме. Сейчас он у меня уже две недели в Ивано-Франковске", - поделился Василий в интервью Blik.

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Василий Вирастюк с экс-супругой, их двумя сыновьями и третьим сыном от первого брака / © facebook.com/vasyl.virastyuk

По словам Вирастюка, раздел имущества и финансовые обязательства до сих пор остаются открытыми. Народный избранник говорит, что готов к диалогу, но при условии его объективности. Он объяснил, что бывшая пока требует от него то, что он не в состоянии обеспечить. По мнению стронгмена, так проявляется глубокая обида Инны.

"У нас с бывшей есть еще некоторые незакрытые вопросы. До сих пор находимся с ней в судебной волоките. Кроме процесса развода и алиментов, другие наши дела не закрыты. И по распределению имущества и поэтому мы в процессе пока. Хотела тогда на двоих детей 80 тысяч гривен алиментов. Кроме того, хотела чтобы я переписал на нее свои квартиры. Несправедливые условия, которые объявил слишком обиженный на меня человек. Она мне как-то говорила, что я от нее должен идти в одних только носках. Будто я только в них к ней и пришел. Будем искать понимание через адвокатов. Я бы хотел находить с ней понимание еще с самого начала, но бывшая жена выставила такие условия, которые физически не могу обеспечить", — добавил стронгмен.

Напомним, недавно бывшая военная Евгения Эмеральд удивила нынешним состоянием своих отношений с бывшим Стипанюком, с которым разошлась с громким скандалом.