Виталина Библив гневно высказалась о министрах Украины и готова ли пойти в политику: "Это кринж"

Виталина Библив / © facebook.com/vitalina.bibliv

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Украинская актриса Виталина Библив прокомментировала недавние скандалы в обществе.

Артистка высказала свое мнение о частых случаях прихода звезд ко власти, как недавно музыкант Коля Серга возглавил должность внештатного советника министра иностранных дел. Она призналась, что действительно недовольна работой самих министров, а не советников. Актриса привела пример секс-скандала с режиссером Андреем Билоусом, когда чиновники разводят руками и после обвинений в притязаниях снова допускают его к работе в учреждениях.

Виталина Библив

"Может, для этого надо выйти из своего министерства, пойти в театры и посмотреть, в каком состоянии они находятся и чем им помочь? А советовать можно что угодно. Толку от того. Это как нынешняя ситуация с театральными институтами, с харасментами, с Билоусом… Это же кринж! Не могу представить, как такое возможно в Европе. Как человека, обвиняемого в таких вещах, даже если многие считают, что безосновательно, можно возвращать в коллектив, где 40% против того, чтобы он ими руководил! А люди у власти говорят: "Ну, а что мы можем сделать?" Действительно, а что вы можете сделать!" — возмущенно высказалась актриса в интервью kp.ua.

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В свою очередь, Библив заверила, что пока не имеет планов идти в политику. Она подчеркнула, что менять государство должны люди с соответствующей профессиональной подготовкой.

"Нет, считаю, что этим должны заниматься люди, умеющие это делать. Я этого не умею делать. Что я могу посоветовать министру культуры?" — объяснила актриса.

Напомним, недавно в КГГА объяснили, почему после громкого скандала Андрей Билоус вернулся к своим полномочиям в одном из популярных театров.