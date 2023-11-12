Виталина Библив, которая оправдывала предательницу Галину Безрук, резко прекратила с ней общение

Звезда сериала "Будиночок на щастя" Виталина Библив призналась, что прекратила любое общение со своей экс-коллегой и близкой подругой, актрисой Галиной Безрук.

Еще в мае 2022 года Библив защищала Безрук, которая молчит о войне в родной Украине и живет вместе с мужем-россиянином и их дочерью в России. Однако теперь заявила, что оборвала с предательницей какие-либо контакты:

"Не общаюсь и не хочу говорить об этом. Она сделала выбор. Каждый выбирает свой путь, она выбрала вот такой – правильный или нет, покажет ей время. И если захочет, когда-нибудь расскажет об этом", – прокомментировала Библив, пишет oboz.ua

Галина Безрук (слева) и Виталина Библив (справа) / Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Отметим, что сейчас актриса Галина Безрук, родом из Краматорска, находится в России и ни разу не прокомментировала полномасштабное вторжение РФ в родную Украину. Ранее подруга Безрук Виталина Библив, с которой они вместе снимались в украинском проекте "Будиночок на щастя", оправдывала Галину. Мол, Безрук боится и ей угрожают забрать ребенка.

Напомним, ранее Виталина Библив ошеломила, как ее родственники из России назвали ее "нацисткой" и поддержали полномасштабную войну РФ против Украины.

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