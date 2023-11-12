Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Виталина Библив, которая оправдывала предательницу Галину Безрук, резко прекратила с ней общение

Виталина Библив, которая оправдывала предательницу Галину Безрук, резко прекратила с ней общение

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
205
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Виталина Библив, которая оправдывала предательницу Галину Безрук, резко прекратила с ней общение

Виталина Библив и Галина Безрук / Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Артистки хорошо дружили и снимались вместе в одном проекте.

Звезда сериала "Будиночок на щастя" Виталина Библив призналась, что прекратила любое общение со своей экс-коллегой и близкой подругой, актрисой Галиной Безрук.

Еще в мае 2022 года Библив защищала Безрук, которая молчит о войне в родной Украине и живет вместе с мужем-россиянином и их дочерью в России. Однако теперь заявила, что оборвала с предательницей какие-либо контакты:

"Не общаюсь и не хочу говорить об этом. Она сделала выбор. Каждый выбирает свой путь, она выбрала вот такой – правильный или нет, покажет ей время. И если захочет, когда-нибудь расскажет об этом", – прокомментировала Библив, пишет oboz.ua

Галина Безрук (слева) и Виталина Библив (справа) / © instagram.com/vitalinabibliv
Галина Безрук (слева) и Виталина Библив (справа) / Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Отметим, что сейчас актриса Галина Безрук, родом из Краматорска, находится в России и ни разу не прокомментировала полномасштабное вторжение РФ в родную Украину. Ранее подруга Безрук Виталина Библив, с которой они вместе снимались в украинском проекте "Будиночок на щастя", оправдывала Галину. Мол, Безрук боится и ей угрожают забрать ребенка.

Напомним, ранее Виталина Библив ошеломила, как ее родственники из России назвали ее "нацисткой" и поддержали полномасштабную войну РФ против Украины.

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
205
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация