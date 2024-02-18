Виталина Библив о позиции экс-подруги, предательницы Галины Безрук: "Мне ее жаль"

Украинская актриса Виталина Библив эмоционально высказалась о решении ее когда-то подруги, актрисы Галины Безрук остаться в России.

Звезда сериала "Будиночок на щастя" призналась, что она до сих пор не может принять, что ее бывшая подруга могла предать свою страну и своих близких.

“Я все же пытаюсь понять, почему так. Я понимаю, почему она такой выбор сделала… В пользу ребенка. Но ведь это можно, русское слово, не выпячивать. Когда бомбили ее Краматорск, она выходила на красную дорожку к Михалкову. Михалков, ненавидящий украинцев. Ну, хотя бы такие вещи… Я бы подумала, не будет ли больно моим знакомым, друзьям”, — сказала Библив в интервью Алине Доротюк.

Виталина Библив

Актриса добавила, что, по ее мнению, рано или поздно Галине Безрук придется отвечать за свое молчание и предательство Украины:

“Я не знаю, почему она это сделала. Это ее выбор, ее путь, и она потом будет сама за него отвечать. Через годы… А я думаю, что она будет за это отвечать. Сама перед собой в первую очередь. Как это жить, когда ты предал не только родину, но и себя. Мне, честно говоря, ее жалко. Я оправдываю, постоянно пытаюсь ее оправдать. Я стояла на защите очень долго, но в какой-то момент я просто не смогла. Если она не понимает каких-либо вещей…" — прокомментировала Библив.

Костя Войтенко, Галина Безрук, Виталина Библив, Назар Заднепровский, сериал "Будиночок на щастя"

В то же время, звезда отметила, что были те украинские актеры, которые, как и Безрук, хорошо чувствовали себя в России, зарабатывали там деньги. Однако после полномасштабного вторжения уехали из страны-террористки:

"Кто-то вернулся оттуда. Как Любава Грешнова. Она сначала уехала, потому что ты здесь никому не нужен. Об тебе вытирали ноги, но как только она стала "масковской артисткой": "Любавушка, ну что вы. Машина, гримвагончик. Все, все". Так это мне для того, чтобы вы меня уважали как актрису, нужно поехать и крутить вам дули? Или как?" – выразила возмущение Библив.

Отметим, что в ноябре 2023 года Виталина Библив честно призналась, что оборвала любое общение с актрисой Галиной Безрук, с которой тесно дружила. С началом полномасштабного вторжения в Украину Безрук, родом из Краматорска, осталась в РФ с мужем-россиянином и их дочерью и молчит о войне в родной Украине.

Напомним, на днях Виталина Библив со слезами на глазах рассказала о родственниках в оккупации в Херсонской области.

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