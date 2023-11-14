Виталина Библив официально изменила имя и фамилию и объяснила почему

Актриса внесла изменения в собственные данные еще в 16 лет.

Звезда сериала "Будиночок на щастя" Виталина Библив, которую родственники из России называют "нацисткой", призналась, что с 16 лет официально изменила свое имя и фамилию в свидетельстве о рождении во избежание русификации.

Теперь данные актрисы пишутся на украинский манер: Виталина Библив. С рождения ее имя было записано как "Вита", а фамилия — "Библива".

"Когда пришло время получать паспорт, пошла и сменила свидетельство о рождении, где вписала свое имя – Виталина. И фамилию – Библив, потому что была записана Библива. Что здесь скажешь, Советский Союз: женские фамилии должны заканчиваться на "а". Правда, смешно? И мне – нет. Я всю ту глупость исправила, и с 16 лет – Виталина Библив", – прокомментировала Библив в интервью oboz.ua.

Виталина Библив / Фото: facebook.com/vitalina.bibliv

В ходе разговора Виталина поделилась историей, как ее семья выбирала это имя. По словам звезды, родственники решили воспользоваться методом тыка, выбрав среди бумажек с именами только одну.

"Родственники решали, как меня назвать, коллективно. В отцовскую фуражку набросали варианты. Я могла быть Ларисой, Ниной. А мой брат тогда влюбился в детском саду в девочку, которую звали Виталина. Ну, написали и это. Его и вытащили", – добавила актриса.

Виталина Библив / Фото: facebook.com/vitalina.bibliv

Однако, знаменитость рассказала, что в то время отрицали существование такого имени.

"Когда папа пошел меня записывать, сказали, что такого имени нет. Мол, будет Вита. И так меня долго называли. Даже сейчас, когда приезжаю к родителям в Васильков, соседка называет Витой. В классе — Викой, Витой", — продолжает Библив .

Напомним, ранее украинская актриса Виталина Библив рассказала, как прекратила общение с экс-коллегой и близкой подругой, актрисой Галиной Безрук, которая сейчас находится в РФ и умалчивает о полномасштабном вторжении.

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