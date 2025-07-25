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Виталина Библив полностью показала своего мужа и сообщила об их горе: "Время остановилось"
Актриса с грустью сообщила досадную весть.
Украинская актриса Виталина Библив заявила о потере своего лучшего четвероногого друга.
Артистка в фотоблоге написала, что умерла ее собака по имени Эльза. Досадную весть Виталина сопроводила их первым публичным снимком с мужем Владимиром, где они лежат на песке рядом с домашним любимцем. В посте звезда почтила память животного щемящими словами.
"Время, которое остановилось. Эльза ушла на небо. Эльза стала светом. Легких облаков, наша невероятная Душа. Любим. Передавай Умке привет. Сердце на куски", — довела до слез Библив.
В комментариях звездные друзья и поклонники поддержали актрису и ее мужа в непростой период потери.
"Виталиночка, мои соболезнования. Эльза, беззаботной тебе дороги радугой и пусть будет еще больше вкусностей без ограничений" — Алексей Суханов
Какая боль и печаль... Эльза любила вас своей преданной безапелляционной любовью всю свою жизнь
Сочувствую. Я знаю, как это больно... Обнимаю
Мне так жаль
Напомним, недавно умер известный актер и рестлер Халк Хоган. Ему был 71 год.