Виталина Библив полностью показала своего мужа и сообщила об их горе: "Время остановилось"

Виталина Библив / © instagram.com/vitalinabibliv

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Украинская актриса Виталина Библив заявила о потере своего лучшего четвероногого друга.

Артистка в фотоблоге написала, что умерла ее собака по имени Эльза. Досадную весть Виталина сопроводила их первым публичным снимком с мужем Владимиром, где они лежат на песке рядом с домашним любимцем. В посте звезда почтила память животного щемящими словами.

"Время, которое остановилось. Эльза ушла на небо. Эльза стала светом. Легких облаков, наша невероятная Душа. Любим. Передавай Умке привет. Сердце на куски", — довела до слез Библив.

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Виталина Библив с мужем и собакой / © instagram.com/vitalinabibliv

Виталина Библив с собакой / © instagram.com/vitalinabibliv

В комментариях звездные друзья и поклонники поддержали актрису и ее мужа в непростой период потери.

"Виталиночка, мои соболезнования. Эльза, беззаботной тебе дороги радугой и пусть будет еще больше вкусностей без ограничений" — Алексей Суханов

Какая боль и печаль... Эльза любила вас своей преданной безапелляционной любовью всю свою жизнь

Сочувствую. Я знаю, как это больно... Обнимаю

Мне так жаль

Напомним, недавно умер известный актер и рестлер Халк Хоган. Ему был 71 год.