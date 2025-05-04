Виталина Библив раскрыла, как изменились гонорары актеров во время войны: "Сложновато"

Виталина Библив / © instagram.com/vitalinabibliv

Реклама

Украинская актриса Виталина Библив, которая недавно объявила о замужестве, высказалась о собственных заработках во время войны.

По словам звезды, гонорары у актеров сейчас не очень велики. Виталина говорит, что с началом полномасштабного вторжения произошло немало изменений, снизивших вознаграждение в несколько раз по сравнению с довоенным временем.

"Очень уменьшились. Ну очень, где-то в два раза. Когда началась война, то понятно, что доходы упали, вливание денег в нашу страну прекратилось. Поэтому сейчас, если люди снимают фильмы, они это снимают за собственные средства. Поэтому понятно дело, что падают гонорары. Но если сравнивать… Посмотрите, как вырос евро с прошлого года. А зарплаты те же. И это не только в нашей актерской профессии, вообще у всех зарплаты те же", — рассказала актриса в интервью "РБК-Украина".

Реклама

Виталина Библив

Чтобы обеспечить себе комфортную жизнь, Библив также преподает актерское мастерство. В то же время артистка надеется на лучшее будущее и осознала, что счастье — далеко не в деньгах.

"Я еще преподаю, поэтому я могу сравнивать. Конечно, сложновато, но это, я думаю, переживем, это перемелется. Руки, ноги есть, все здоровы, крыша над головой есть и слава Богу. Надо ценить то, что ты имеешь. И очень много таких положительных примеров дают нам переселенцы, которые теряют всё, которые теряют все, приезжают и с таким оптимизмом они впрыгивают в эту новую жизнь, потеряв все абсолютно", — пояснила звезда.

Напомним, недавно Бен Аффлек поскандалил из Дженнифер Лопес из-за вопроса имущества.