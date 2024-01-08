Виталина Библив рассмешила, как выиграла в лотерею, и назвала сумму денег

Звезда сериала "Будиночок на щастя" Виталина Библив призналась, что испытала свою удачу в лотерее.

Знаменитость сразу была убеждена, что ей повезет выиграть хоть какую-то сумму денег. Ведь по ее словам, именно ее знаку зодиака на этой неделе приписывали успех. Так, во время гастролей по Украине Библив просто на заправке купила лотерейный билет. И увидела, что выиграла 123 гривны.

Это очень повеселило знаменитость. Своим счастьем актриса поделилась в фотоблоге. И с юмором добавила, чтобы все фаны, кто по знаку зодиака Весы, тоже непременно попробовали свои силы.

Виталина Библив / Фото: instagram.com/vitalinabibliv

"Сказали, что на этой неделе Весам везет. Мы едем на гастроли во Львов. И я зашла на заправку, купила лотерейный билетик и выиграла 123 гривны. Весы, не упускайте шанс. Пусть всем везет, не только Весам. Пошла тратить деньги", – смеясь, рассказала Виталина.

Напомним, в прошлом году актриса Виталина Библив сменила имя и фамилию. И ответила, зачем решилась на такие перемены. Также знаменитость рассказала забавную историю, как ее родственники методом случайности выбирали ей имя при рождении.

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