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Виталина Библив впервые показала своего мужа после замужества: "Мой ангел-хранитель"
Актриса нежно поздравила любимого с праздником.
Украинская актриса Виталина Библив после признания о браке впервые показала своего мужа.
В день рождения любимого 31 мая Библив показала их совместную фотографию. На изображении они стоят спиной к объективу и всматриваются вдаль на фоне живописной панорамы. Супруги держатся за руки и созерцают красоту города.
В подписи романтического кадра Виталина оставила мужу самые искренние пожелания: "С Днем рождения, мой ангел-хранитель".
Кроме того, судя по отметке на фото, загадочного мужа Виталины Библив зовут Владимир. Он также работает в сфере кино и регулярно путешествует. В то же время пара заботится о совместной собачке.
Напомним, 44-летняя Виталина Библив в конце апреля заявила, что официально уже состоит в браке. Однако когда именно актриса вышла замуж - неизвестно. Но все же уточнила, что произошло это до полномасштабного вторжения. И больше подробностей звезда отказалась афишировать.
Напомним, недавно блогер Даша Квиткова впервые прокомментировала слухи о романе с известным 23-летним футболистом.