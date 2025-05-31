Виталина Библив впервые показала своего мужа после замужества: "Мой ангел-хранитель"

Виталина Библив / © instagram.com/vitalinabibliv

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Украинская актриса Виталина Библив после признания о браке впервые показала своего мужа.

В день рождения любимого 31 мая Библив показала их совместную фотографию. На изображении они стоят спиной к объективу и всматриваются вдаль на фоне живописной панорамы. Супруги держатся за руки и созерцают красоту города.

В подписи романтического кадра Виталина оставила мужу самые искренние пожелания: "С Днем рождения, мой ангел-хранитель".

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Виталина Библив с мужем / © instagram.com/vitalinabibliv

Кроме того, судя по отметке на фото, загадочного мужа Виталины Библив зовут Владимир. Он также работает в сфере кино и регулярно путешествует. В то же время пара заботится о совместной собачке.

Напомним, 44-летняя Виталина Библив в конце апреля заявила, что официально уже состоит в браке. Однако когда именно актриса вышла замуж - неизвестно. Но все же уточнила, что произошло это до полномасштабного вторжения. И больше подробностей звезда отказалась афишировать.

Напомним, недавно блогер Даша Квиткова впервые прокомментировала слухи о романе с известным 23-летним футболистом.