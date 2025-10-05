Виталина Библив высказалась о гонорарах и на какие условия съемок категорически не соглашается

Виталина Библив / © instagram.com/vitalinabibliv

Украинская актриса Виталина Библив, которая ранее показывала своего мужа, высказалась о своих гонорарах.

Артистка признается, что соглашается на проекты через агентов, которые согласовывают стоимость ее работы с заказчиками. При этом, по словам Библив, они руководствуются главным принципом — отказывать тем, кто значительно снижает размер гонорара. Однако иногда делает исключения и идет на встречу интересной работе.

"Я работаю с агентами, и мы решили не соглашаться на такие предложения. Мы гонорары не снижали, а даже удалось немного поднять. Если предлагают меньший заработок по объективным причинам, продюсеров можно понять. Но нередко гонорары искусственно занижают, прикрываясь войной. Конечно, есть кино, где вкладывают свои средства, и тогда не споришь о гонораре, потому что интересно работать в авторском проекте. Но это — другое", — отметила Виталина в интервью oboz.ua.

Виталина Библив

К слову, такой четкой позиции предшествовал негативный опыт в прошлом. Библив говорит, что в свое время наблюдала за несправедливым занижением гонораров и это поспособствовало пересмотру своего отношения к таким предложениям в будущем.

"Мы прошли через период большого кризиса 2008 года, когда тоже говорили, что денег нет. Тогда ты снимался условно за 23 копейки, а на следующий проект продюсер приезжал на новой машине. И отсюда возникал вопрос: почему меня просят "войти в положение"? Сегодня подобные ситуации иногда тоже случаются", — добавила артистка.

