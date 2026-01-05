Виталина Библив высказалась о своем первом браке в 44 года: "Самое счастливое событие"

Виталина Библив

Реклама

Украинская актриса Виталина Библив высказалась о своем первом браке в 44 года.

Артистка не из тех, кто охотно делится подробностями личной жизни. Знаменитость предпочитает держать ее в тайне. Однако все же некоторые подробности актриса раскрывает. В частности, в прошлом году Виталина Библив впервые вышла замуж. Знаменитость пошла под венец в 44 года.

В комментарии novy.tv Виталина Библив откровенно говорит, что для нее замужество - это самое важное и счастливое событие 2025 года. Актриса не скрывает, что гордится этим.

Реклама

Виталина Библив с мужем / © instagram.com/vitalinabibliv

"Наверное, самое важное, самое позитивное и самое счастливое событие этого года - то, что я наконец-то вышла замуж. Горжусь этим. 44 года - это вам не хухры-мухры...", - призналась знаменитость.

Отметим, в апреле 2025 года Виталина Библив рассекретила, что впервые вышла замуж. Актриса пошла под венец в 44 года. Избранника знаменитость тщательно скрывает. Однако время от времени артистка показывает их совместные фото.

Напомним, в прошлом году лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец тоже женился. Артист уже показал свадебные фото.